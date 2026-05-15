Padres de Frontera exigen techumbre: conflicto en escuela

FRONTERA, COAHUILA.- Padres de familia de la escuela primaria Sara Rendón García, ubicada en la colonia Sierrita de Frontera, denunciaron que la directora del turno vespertino, se niega a respaldar el proyecto de construcción de una techumbre para beneficio de los alumnos del turno matutino, además de exigir una cooperación económica para otras obras que, aseguran, ya habían sido atendidas.

De acuerdo con los inconformes, fueron citados a una reunión donde, en lugar de buscar acuerdos para apoyar la instalación del techo estructural, la directora del turno de la tarde les pidió una aportación de 100 pesos por familia para el supuesto mantenimiento futuro de seis climas y la reparación de los baños.

"Prácticamente fuimos citados para que no apoyemos a los padres del turno de la mañana para el proyecto del techo, porque la directora de la tarde nos pidió apoyo de 100 pesos para el mantenimiento futuro de seis climas y arreglar los baños", señalaron.

Los padres cuestionaron que los sanitarios continúen en malas condiciones pese a que anteriormente ya se habrían destinado recursos para esas reparaciones. Indicaron que esos baños supuestamente fueron arreglados con dinero obtenido de la venta de la estructura metálica de un techo de 30 metros por 24 de ancho.

Explicaron que la directora del turno matutino, Cinthia Esmeralda García, habría vendido dicha estructura al intendente del plantel por 44 mil pesos, además de recibir otros 20 mil pesos, recursos que presuntamente también fueron utilizados para los sanitarios.

"Nos dijo que ella no nos puede obligar a ayudar a los de la mañana; ella quiere sus 100 pesos para antes de vacaciones. A la junta asistimos más de 50 padres de familia y la mayoría dijo que no apoyarían, pero todo porque así lo quiere la directora; dijo que el techo no es importante, aunque muchos sí lo queremos", expresaron.

Los inconformes insistieron en que la techumbre es una necesidad prioritaria, ya que los estudiantes permanecen expuestos al sol y altas temperaturas durante actividades escolares, mientras que consideran injustificado seguir destinando dinero a baños que "siempre están en pésimas condiciones".