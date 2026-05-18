Gobierno Municipal de Monclova aclara restos óseos en Ecoparque

El Gobierno Municipal de Monclova aclaró la situación relacionada con imágenes difundidas recientemente en redes sociales, en las que aparecen restos óseos de animales localizados en áreas de resguardo del Ecoparque Monclova, asegurando que corresponden a procesos biológicos naturales previamente reportados ante las autoridades ambientales.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales señalaron que los ejemplares a los que pertenecen dichos restos forman parte de procesos registrados meses atrás dentro de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), mismos que fueron notificados en tiempo y forma a las instancias estatales y federales competentes conforme a los protocolos establecidos.

Asimismo, se informó que algunos de los restos óseos permanecían temporalmente en un área de exposición solar controlada debido a que formaban parte de procedimientos de preservación anatómica utilizados con fines de conservación y apoyo académico para estudiantes y especialistas en medicina veterinaria.

El Gobierno Municipal destacó que el Ecoparque mantiene atención integral para todas las especies bajo resguardo, mediante supervisión médica veterinaria permanente, alimentación, hidratación y monitoreo especializado para garantizar el bienestar animal.

De igual manera, se aseguró que actualmente los animales que habitan en el Ecoparque se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan recibiendo atención profesional diaria por parte del personal especializado.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su compromiso con el manejo responsable de la fauna silvestre, la transparencia institucional y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.