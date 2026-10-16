Operativos preventivos se refuerzan en Frontera tras incidente con armas blancas

Tras varios casos de personas lesionadas con armas blancas en Frontera, la Dirección de Seguridad Pública mantiene recorridos de vigilancia en las colonias, informó su titular, Gabriel Vázquez.

El funcionario señaló que los elementos continúan con los operativos preventivos en sectores donde se ha detectado mayor incidencia, con el objetivo de atender reportes ciudadanos y reforzar la presencia policial.

Acciones de la autoridad

Trascendió que un joven resultó con lesiones en los dedos de ambas manos luego de resistirse a un presunto asalto en el que un sujeto intentó despojarlo de su motocicleta, además de robarle sus pertenencias, durante la noche del miércoles en la colonia Regidores.

Entre los hechos recientes tambien se encuentra una agresión registrada en la colonia Jardines del Aeropuerto, que, de acuerdo con la información mencionada, habría derivado de una rivalidad por celos.

Detalles confirmados

Cuestionado sobre la posibilidad de implementar operativos específicos para detectar a personas que porten armas blancas, Vázquez indicó que se mantienen los recorridos de vigilancia en las colonias. Sin embargo, durante la entrevista no precisó si se pondrá en marcha un operativo especial, cuántas personas han sido detenidas por portación de este tipo de armas ni si existen reincidentes relacionados con estos hechos.