Coahuila votó en contra de acortar calendario escolar

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, agradeció la decisión de la Secretaría de Educación Pública federal de mantener vigente el calendario escolar actual y permitir que el ciclo concluya el próximo 15 de julio, tal como lo había planteado el Gobierno de Coahuila encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El funcionario estatal explicó que desde Coahuila se sostuvo con claridad la postura de que lo más importante era garantizar que niñas, niños y adolescentes pudieran concluir el ciclo escolar con los 185 días efectivos de clase establecidos en la ley.

Garza Fishburn detalló que fueron varios los argumentos fundamentales expuestos ante la autoridad federal para defender la permanencia del calendario vigente. El primero, dijo, fue proteger el desarrollo educativo y socioemocional del alumnado, destacando el esfuerzo que realizan diariamente maestras y maestros del estado. "Tenemos que cuidar el desarrollo educativo de nuestros niños y que puedan completar el ciclo con sus 185 días. Nuestras maestras y maestros están haciendo un esfuerzo sin precedentes para cuidar el bienestar socioemocional y el desarrollo educativo de los alumnos", expresó.

Indicó que un segundo argumento fue de carácter legal, ya que la Ley General de Educación establece que los calendarios escolares deben contar con un mínimo de 185 días, por lo que reducir el ciclo hubiera significado incumplir con el marco normativo vigente.

Como tercer punto, señaló que muchas familias y docentes ya habían organizado con anticipación sus planes de verano, además de la logística relacionada con el cuidado de los menores durante el periodo vacacional, situación que, afirmó, impactaría especialmente a las mujeres.

Asimismo, explicó que otro elemento importante fue la complejidad administrativa y laboral que implicaría modificar abruptamente el calendario escolar, debido a todos los procesos educativos que se desarrollan a nivel nacional.

El secretario reconoció la apertura mostrada por las autoridades federales para escuchar las posturas de los estados. Señaló que varios gobiernos estatales coincidieron en respaldar la continuidad del calendario oficial vigente, entre ellos Coahuila. "Fueron generosos en presentarse con apertura de mente y de corazón para escuchar. Tuvimos la oportunidad prácticamente todos los secretarios de expresar nuestra postura", comentó.

¿Cómo se abordará el tema de las altas temperaturas?

Sobre el tema de las altas temperaturas, Garza Fishburn aseguró que Coahuila cuenta con un protocolo de actuación ante climas extremos basado en la capacidad de autogestión de las comunidades educativas. Explicó que cada plantel puede tomar decisiones de acuerdo con sus condiciones de infraestructura, como ajustar horarios, limitar actividades al aire libre o incluso implementar educación en casa cuando sea necesario, sin tener que reducir días del calendario escolar. "La realidad es que estas medidas nos permitían atender el tema del calor sin necesidad de acortar una gran oportunidad de aprendizaje", señaló.

Añadió que, aunque el Mundial de Fútbol representa un evento atractivo, éste no debe interrumpir los trayectos formativos de los estudiantes, aunque sí podrían generarse espacios de diálogo e intercambio vinculados con dicha actividad.

Finalmente, Emanuel Garza Fishburn destacó que cada día de clases cuenta en la formación de los estudiantes y pidió no considerar las últimas semanas del ciclo como periodos "de relleno". "La invitación es asumir con mucha responsabilidad esta oportunidad y aprovechar el tiempo al máximo. Tenemos programas educativos y objetivos que cumplir. Celebremos esta semana a nuestras maestras y maestros, porque son los grandes héroes de esta película", concluyó.