Cuatro Ciénegas cierra con finanzas sanas y pago de aguinaldos asegurado

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas cerrará el año con finanzas sanas y con el reconocimiento al esfuerzo de sus trabajadores, luego de asegurar el recurso para el pago de aguinaldos correspondiente a 206 empleados del Ayuntamiento.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega informó que la administración cuenta con una inversión de 2 millones y medio de pesos para cumplir con esta prestación, la cual será entregada durante el mes de diciembre.

"Se les entregará lo justo, tal como lo marca la ley. Nuestro compromiso es cumplir en tiempo y forma con todos los trabajadores del municipio, pues ellos son parte fundamental del funcionamiento del Ayuntamiento", señaló.

Leija Vega subrayó que este cumplimiento es resultado del manejo responsable y transparente del presupuesto municipal, lo que ha permitido garantizar todas las prestaciones laborales sin comprometer el desarrollo de otras áreas operativas ni los programas sociales.

Asimismo, destacó que la previsión económica refleja la disciplina financiera con la que se ha conducido el Gobierno de Cuatro Ciénegas, priorizando siempre el bienestar del personal y la estabilidad de las finanzas públicas.

Con ello, la administración municipal reafirma su compromiso con quienes, a lo largo del año, han contribuido al progreso y la atención de la comunidad.