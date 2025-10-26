Invitan a aprovechar los estímulos fiscales

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los contribuyentes para que, en estos últimos días del mes de octubre, aprovechen una serie de estímulos fiscales que están vigentes con el objetivo de que se pongan al corriente en las contribuciones.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que desde el pasado 1 de octubre están vigentes beneficios como el cobro de un peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial; también aplica para el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicio de Tránsito.

También se incluyen las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

Además, se informó que sigue vigente el 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a los Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

Se dio a conocer que para realizar el pago pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Se exhorta a las y los contribuyentes qué tienen algún adeudo para que se acerquen al módulo más cercano a su domicilio y se pongan al corriente en sus compromisos fiscales.