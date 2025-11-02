Encuentro de Almas y Danzas en la Alumbrada 2025 de Frontera

Frontera, Coah. - Para celebrar las tradiciones de los Fieles Difuntos, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través de la Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Frontera, realizó la Alumbrada 2025 en el Panteón Dolores de la colonia Occidental. Las festividades se llevaron a cabo en un ambiente lleno de luz, color y seguridad.

Desde las seis de la tarde, cientos de familias se dieron cita para participar en la procesión del Encuentro de las Almas, portando velas y flores de cempasúchil que transformaron el camposanto en un resplandeciente paisaje espiritual. Entre cantos, danzas y oraciones, la comunidad fronterense reafirmó su fe y su conexión con las tradiciones que dan identidad y sentido de pertenencia a la región.

La edil expresó un mensaje de unidad y esperanza, destacando que "cada luz encendida representa una historia, un recuerdo y un lazo que permanece vivo en el corazón de Frontera". Agradeció además la participación de las familias, artistas locales, grupos de danza y personal del Ayuntamiento que hicieron posible este encuentro entre la memoria y la vida.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron del Desfile de Catrinas y de la presentación del Ballet Folklórico Quetzalcóatl del profesor Uvaldo Barrera, cuyos coloridos trajes y danzas rindieron homenaje a las raíces mexicanas. La mezcla de música, flores y velas creó un escenario único, donde el arte y la devoción se unieron bajo un mismo resplandor.

Con la Alumbrada 2025, el ayuntamiento de Frontera fortalece su consolidación como una de las celebraciones más significativas de Frontera, reflejo de una comunidad que honra a sus antepasados con alegría, respeto y amor. La noche cerró con un mensaje esperanzador de la munícipe: "que la luz de nuestros seres queridos siga iluminando el camino de todos los fronterenses".