Intensifican limpieza y mantenimiento en Panteón Municipal Dolores: Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo de garantizar un entorno seguro y ordenado para las familias que visitarán el Panteón Municipal Dolores este próximo 10 de mayo, distintas áreas operativas intensifican labores de limpieza, mantenimiento y prevención en el recinto.

Acciones de la autoridad

La Dirección de Protección Civil informó que se lleva a cabo la identificación y señalización de tumbas que presentan deterioro. Hasta el momento, se han detectado alrededor de 30 espacios en estas condiciones, los cuales ya se encuentran delimitados para prevenir riesgos a los visitantes.

Como parte de estas acciones, también se realizan trabajos para retirar panales de abejas y atender otros factores que pudieran representar algún peligro, con el fin de brindar mayor seguridad a quienes acudan a este lugar.

Por su parte, cuadrillas de Servicios Primarios mantienen labores permanentes de limpieza en pasillos y áreas comunes, logrando a la fecha la recolección de aproximadamente 25 toneladas de desechos, entre restos de materiales y flores marchitas.

Adicionalmente, se da mantenimiento general al espacio, incluyendo poda de árboles, revisión del alumbrado y abastecimiento continuo de agua en pilas, facilitando así las actividades de las y los visitantes.

Estas acciones continuarán de manera intensiva en los días previos al 10 de mayo. Durante la jornada, se contará con brigadas distribuidas en distintos puntos del panteón para brindar apoyo y orientación.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar la señalización colocada y seguir las indicaciones del personal, a fin de que esta fecha se desarrolle en un ambiente de orden, respeto y seguridad.