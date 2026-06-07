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Coahuila

Claudia Garza emite su voto en Sabinas durante la elección

Claudia Garza, candidata a diputada local, enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la democracia.

Por Teresa Muñoz - 07 junio, 2026 - 12:48 p.m.
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      Sabinas, Coahuila.– La candidata a diputada local por el Tercer Distrito, Claudia Garza, acudió la mañana de este domingo a emitir su voto en la sección electoral 697, acompañada de familiares y amigos.

      Tras depositar su sufragio, la candidata destacó que la jornada electoral representa una gran fiesta democrática y reiteró la importancia de la participación ciudadana para fortalecer las instituciones democráticas.

      Claudia Garza señaló que la elección se está desarrollando en un ambiente de orden y seguridad, condiciones que, dijo, también prevalecieron durante el periodo de campañas. Asimismo, manifestó su confianza en que la jornada continúe de manera respetuosa y tranquila.

       

      Indicó que permanecerá atenta al desarrollo de la jornada electoral con responsabilidad. Durante el día realizará recorridos por distintos municipios del distrito y sostendrá reuniones con integrantes de su equipo de trabajo, además de dar seguimiento a la información que se vaya generando a lo largo del proceso.

       

      La candidata reconoció el trabajo realizado por las autoridades electorales y por las y los funcionarios de casilla, destacando la organización observada durante la jornada y la participación de la ciudadanía.

      Enfatizó que lo más importante es respetar la voluntad expresada por las y los ciudadanos en las urnas. "Hoy la voz más importante es la de la ciudadanía", concluyó.

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