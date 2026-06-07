Fiscalía instala 15 módulos de atención ciudadana en Región Carbonífera

Durante la jornada electoral local 2025-2026, la Fiscalía General del Estado, Delegación Región Carbonífera, dio a conocer la instalación de 15 puntos de Atención Ciudadana para recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales.

El delegado Diego Garduño Guzmán informó que los incidentes registrados fueron mínimos, lo que refleja un proceso con orden y civilidad.

Los módulos fueron distribuidos de manera estratégica en los municipios de la región: seis en Sabinas, tres en Nueva Rosita, cuatro en Múzquiz, uno en Juárez y uno en Progreso, con el propósito de garantizar cobertura y accesibilidad para los ciudadanos que desearan presentar alguna queja o reporte.

Garduño Guzmán explicó que la instalación de estos puntos responde a la instrucción del Fiscal General del Estado, quien busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que cualquier irregularidad sea atendida de manera inmediata y transparente.

El delegado destacó que, pese a la existencia de estos módulos, los reportes fueron escasos, lo que evidencia un ambiente de tranquilidad en la jornada electoral.

Asimismo, reconoció la participación de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno en el blindaje de la región para garantizar seguridad en los comicios.

Finalmente, la autoridad exhortó a la ciudadanía a continuar ejerciendo su derecho al voto de manera libre y democrática, subrayando que la participación responsable es fundamental para consolidar la legalidad y transparencia en la renovación de las diputaciones locales del Congreso del Estado de Coahuila.