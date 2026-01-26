Migrantes en tránsito reciben ayuda de la parroquia Verbo Encarnado en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La parroquia del Verbo Encarnado mantiene resguardados a migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito por la región, con la expectativa de que en el transcurso de esta semana arriben más personas cuyo destino final es llegar a Estados Unidos.

El párroco Paulo Sánchez Valencia informó que el pasado sábado arribaron seis migrantes a la parroquia, ubicada en la colonia Occidental, mientras que el domingo llegaron más personas, sumando un total de 11, en su mayoría de nacionalidad hondureña, además de algunos provenientes de Guatemala.

Detalló que todos los migrantes resguardados son varones con edades que oscilan entre los 17 y 35 años, quienes permanecerán en el lugar en espera de que las condiciones climatológicas mejoren para poder continuar su camino. Durante su estancia, se les ha brindado apoyo con alimentos y cambio de ropa.

Sánchez Valencia dio a conocer que uno de los migrantes presentó un cuadro de infección, por lo que la noche del domingo fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permanece internado y bajo tratamiento médico. Asimismo, señaló que otro de los migrantes presenta sangrado constante de nariz, con sospecha de dengue hemorrágico, por lo que también se encuentra bajo observación médica.

Indicó que la doctora Reyna y Agustín acudieron a la casa del migrante para brindar atención médica y revisar el estado de salud de las personas resguardadas, reiterando el compromiso de la parroquia de apoyar a este sector vulnerable durante su paso por la ciudad.