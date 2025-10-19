Detenidos dos presuntos responsables de crimen en Valle del Poniente

Tras una investigación conjunta entre distintas áreas especializadas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de dos personas señaladas como probables responsables de un homicidio ocurrido en 2024, en la colonia Valle del Poniente.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Juan de Dios "N", alias "El Pelón", de 28 años de edad, y Yasaira Teresa "N", conocida como "La Flaca", de 34 años. Su captura fue resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Policía Cibernética y del Grupo de Reacción Sureste.

Los hechos por los que se les investiga ocurrieron en marzo del año pasado, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años en un cerro de la colonia Valle del Poniente. La víctima presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Como parte de las indagatorias, la Comisaría de Seguridad realizó seguimientos en distintos estados del país para ubicar a los presuntos responsables, mediante labores de inteligencia digital y trabajo de campo.

Finalmente, este viernes, ambos fueron localizados en la colonia Diana Laura, donde se implementó un operativo que permitió su detención.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.