"Siempre estarás en mi corazón, te me fuiste, pero nunca te olvidaré". Con esas palabras, Gabriela Cruz despidió en redes sociales a su esposo, Elías Hernández Bautista, de 34 años, quien falleció tras caer de aproximadamente 25 metros de altura mientras realizaba labores en la empresa CALIMSA, ubicada entre Monclova y Castaños.

El mensaje, acompañado por muestras de solidaridad de familiares, amigos y conocidos, reflejó el profundo dolor de la mujer con quien Elías formó una familia y procreó un hijo.

Originario de Mecayapan, Veracruz, Elías era reconocido por sus allegados como un trabajador dedicado y un hombre de profunda fe. Junto con su esposa compartía sus creencias religiosas y durante varios años participó como predicador de la palabra de Dios.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para el trabajador veracruzano. "Pronta resignación para la familia Bautista. Es muy doloroso ver partir a un familiar", escribió una persona. Otro de los mensajes expresó: "Te vamos a extrañar mucho; a veces la voluntad de Dios duele". También hubo quienes recordaron su calidad humana y la amistad que brindó en vida. "Muy buen amigo, Elías. El tiempo que te conocí fue suficiente para saber la gran persona que eras. Dios te bendiga", publicó uno de sus conocidos.

Entre las publicaciones destacó el mensaje de un familiar, quien recordó los momentos compartidos con Elías. "Es difícil de creer, pero es realidad. Los momentos felices que vivimos todos juntos nunca se olvidarán. Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias a Dios por prestarnos unos años de vida junto a todos nosotros", escribió.

Mientras su cuerpo es trasladado a Veracruz para recibir sepultura, continúan las muestras de apoyo hacia Gabriela Cruz, su hijo y el resto de la familia, quienes hoy enfrentan la pérdida de un esposo, padre y hombre de fe que dejó una huella entre quienes lo conocieron.