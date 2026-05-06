Los Mágicos de Cuatro Ciénegas destacan en torneo de básquetbol

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas continúa consolidándose como un referente del básquetbol juvenil en la región centro de Coahuila, gracias al impulso al deporte formativo y al trabajo constante de jóvenes atletas que han encontrado en esta disciplina una oportunidad de crecimiento personal y deportivo.

A través de la Dirección de Deportes, encabezada por el profesor Pedro Arturo Gutiérrez, se ha fortalecido la práctica del básquetbol entre niñas, niños y jóvenes, logrando que equipos locales destaquen en importantes competencias y posicionen al municipio dentro del mapa deportivo estatal.

Uno de los ejemplos más destacados es el equipo Los Mágicos de Cuatro Ciénegas, que desde inicios de este año ha sobresalido en distintos torneos, especialmente durante su participación como anfitriones en el torneo de Primera Fuerza y Proyección "La Magia Nos Une", donde demostraron un alto nivel competitivo y gran disciplina dentro de la duela.

Pedro Arturo Gutiérrez señaló que el deporte representa una herramienta fundamental para la formación integral de la juventud, ya que no solo impulsa el desarrollo físico, sino también valores como la constancia, el respeto y el trabajo en equipo.

"El básquetbol forma carácter, disciplina y compromiso. Nuestro objetivo es seguir abriendo espacios para que los jóvenes crezcan sanamente y puedan representar con orgullo a Cuatro Ciénegas", expresó.

Además, el crecimiento de esta disciplina ha permitido que el municipio comience a proyectarse como un punto importante para el turismo deportivo, atrayendo torneos y visitantes que fortalecen la actividad local.

Con una amplia trayectoria dentro del básquetbol en Coahuila, el profesor Pedro Arturo Gutiérrez ha sido una pieza clave en este proyecto, guiando a nuevas generaciones de jugadores y consolidando una cultura deportiva que sigue dando resultados positivos.

Hoy, Los Mágicos de Cuatro Ciénegas representan el reflejo de una comunidad que cree en su juventud y apuesta por el deporte como una vía de desarrollo y futuro.