Pelean por diputaciones en Morena

SALTILLO, COAH.- Luego de la ruptura que se dio al elegir de manera interna a Armando Guadiana como candidato a gobernador en Morena, el Delegado Federal de dicho partido, Reyes Flores Hurtado expresó: "Hubo traición e irregularidades en el proceso para la gobernatura, esperamos que no pase lo mismo con la convocatoria para quienes van a contender para las diputaciones".

Flores Hurtado afirmó que existen muchos ciudadanos que le han apoyado al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que exige a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y al estatal para que no incurran en las mismas prácticas cuando se abra la convocatoria para los candidatos a legisladores locales.

"Participé en el proceso interno de selección de Morena para ser candidato a gobernador, porque estoy convencido de que podía aportar a la democracia de Coahuila bajo el proyecto obradorista y no por ambición, fui institucional y no le aposté a la división o polarización; por exijo que no les gane la tentación de hacer las mismas irregularidades con la convocatoria para diputados locales", reiteró.

El Delegado en Coahuila del Gobierno Federal dijo también que está convencido de qué la Cuarta Transformación debe defenderse en los hechos y no en la teoría: "Exijo a lis dirigentes estatales y nacionales, como a Mario Delgado, que hagan la convocatoria transparente y la publiquen con la oportunidad para que cualquiera que quiera participar lo haga en condiciones de igualdad", finalizó.