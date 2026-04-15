Vivienda en Frontera sigue inhabitable tras incendio provocado por pirotecnia

FRONTERA, COAHUILA.- La vivienda que resultó severamente dañada por un incendio provocado por pirotecnia en la colonia Occidental no puede ser habitada, advirtió la Dirección de Protección Civil, luego de que vecinos reportaran que la propietaria volvió a acumular objetos en el lugar.

El director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo, informó que el siniestro ocurrió en febrero del presente año, cuando un grupo de menores arrojó un cohete al interior del domicilio, lo que desató un incendio que en cuestión de minutos consumió gran parte de la estructura.

Los hechos se registraron en la calle Melquiades Ballesteros, en el cruce con Victoriano Cepeda, donde el fuego generó pánico entre los habitantes del sector ante el riesgo de propagación.

A pesar de los daños, la propietaria, identificada como doña Emma, ha retomado conductas de acumulación, ingresando nuevamente ropa, muebles y diversos objetos al inmueble, lo que encendió la alerta entre vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Palacios Cedillo fue enfático al señalar que la casa permanece inhabitable, debido a que una de las habitaciones presenta riesgo inminente de colapso, con parte de la estructura comprometida. "Nadie puede ingresar, se pondría en riesgo su vida", advirtió.

Aunque la afectada habría llegado a un acuerdo con los padres de los menores involucrados para realizar reparaciones, el funcionario reiteró que, en las condiciones actuales, el acceso está prohibido.

Durante la mañana de este miércoles, personal de Ecología y Salud acudió al lugar para retirar escombros, así como ropa y muebles acumulados, con el fin de reducir riesgos sanitarios y prevenir otro incidente.