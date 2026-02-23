Protección Animal actúa tras abandono de perro en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un perrito fue rescatado el fin de semana luego de ser arrojado al arroyo de Frontera, en la colonia Independencia, donde vecinos reportaron su presencia en condiciones críticas de salud.

El reporte se atendió en la calle Coahuila, donde personal de Protección Animal localizó al can dentro del cauce. A simple vista presentaba un severo cuadro de deshidratación, diarrea y lesiones en la parte trasera y genitales, similares a quemaduras provocadas por agua caliente.

De acuerdo con la información proporcionada por la coordinación de Protección Animal, se trata de un perro macho de entre 3 y 4 años, color miel, tipo chihuahua. El veterinario municipal le brindó atención inmediata dentro de las posibilidades, estabilizándolo y comenzando su tratamiento para evitar mayores complicaciones.

Tras las indagatorias, se notificó a una vecina señalada por haberlo arrojado al arroyo, quien fue citada este lunes ante el departamento correspondiente para deslindar responsabilidades o asumir la reparación de daños. La mujer aceptó haber retirado al animal del exterior de un domicilio y posteriormente haberlo ido a tirar, argumentando que no era de su propiedad.

La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, lamentó el hecho y subrayó que en el municipio existe un área especializada para la atención y resguardo de mascotas en situación de abandono. "Existe Protección Animal y un vagón donde pudimos haber atendido el caso. Es un tema de abandono; fue omiso, ya que sabe que hay un área de atención antes de ir a tirar al perrito y mucho menos en la situación de salud en la que se encontraba", señaló.

Autoridades informaron que se llegó a un acuerdo para que la persona involucrada cubra los gastos médicos que el animal requiera, mientras se recaba información para ubicar al propietario original y determinar quién le provocó las lesiones. El perrito permanece bajo observación médica, en espera de su recuperación y de que se definan las responsabilidades legales correspondientes.