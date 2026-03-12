Mujer es señalada por maltrato a perro en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinación de Protección Animal del municipio de Frontera informó que ya se tiene plenamente identificada a la persona presuntamente responsable del caso de maltrato contra un perro que fue encontrado con quemaduras en las patas traseras y genitales, además de heridas cortantes.

La titular del área, Tuilzie Ibarra, dio a conocer que el caso fue detectado hace más de tres semanas y que, hasta el momento, la persona señalada no ha cubierto los más de cinco mil pesos que se han generado por la atención médica del animal.

De acuerdo con la funcionaria, una mujer identificada como Graciela acudió a las oficinas de Protección Animal, donde reconoció haber arrojado al perro al arroyo Frontera, aun cuando el animal ya presentaba graves lesiones.

"Tenemos evidencia de que el perro fue tirado, lo cual constituye un delito de abandono según el reglamento de salud del estado de Coahuila. El perrito está muy delicado de salud, desnutrido y con anemia. Ya tuvimos acercamiento con la persona, pero no hemos tenido una respuesta de su parte", señaló.

Ibarra explicó que incluso se realizó una reunión con el área jurídica del municipio para analizar el caso; sin embargo, después de ese encuentro la presunta responsable no ha dado respuesta ni ha cubierto la reparación del daño.

La funcionaria destacó que en este caso también existe falta de responsabilidad, ya que desde hace más de un año el municipio cuenta con una unidad especializada para atender reportes de maltrato animal.

Finalmente, advirtió que si la persona señalada continúa sin atender el llamado de las autoridades, se procederá a interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público, en coordinación con una asociación rescatista, a fin de que el caso sea investigado conforme a la ley.