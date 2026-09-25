Protección Animal atiende a perros domésticos afectados por garrapatas en Frontera

Hasta 80 por ciento de los reportes relacionados con garrapatas que atiende Protección Animal en Frontera corresponde a perros domésticos, informó Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora del área.

La funcionaria señaló que esta situación evidencia posibles omisiones en el cuidado de las mascotas, principalmente en materia de higiene y prevención, por lo que se han reforzado las visitas casa por casa y las capacitaciones con vecinos.

"Los reportes son de perros de casa", señaló Ibarra Vázquez, quien destacó que durante los recorridos algunos propietarios aseguran que sus mascotas no tienen garrapatas, pero al realizar la revisión el personal encuentra los parásitos.

Durante las últimas casi dos semanas, Protección Animal ha atendido a más de 150 perros, aunque la coordinadora estimó que la cifra podría ser superior a 170, debido a que diariamente se revisan entre 50 y 70 mascotas en diferentes colonias.

Los recorridos se realizan mediante barridos casa por casa, donde además de revisar a los animales, el personal brinda recomendaciones a los propietarios sobre higiene, prevención y responsabilidad en el cuidado de sus mascotas.

Ibarra Vázquez indicó que las brigadas continuarán y se contempla ampliar las jornadas durante las tardes, en coordinación con el equipo de Mejora, debido a la respuesta favorable de los vecinos.

Agregó que los servicios de atención para combatir las garrapatas son gratuitos y exhortó a la ciudadanía a solicitar apoyo cuando detecte una situación de este tipo.

La coordinadora insistió en que la prevención no debe limitarse a revisar ocasionalmente a las mascotas, sino que requiere mantener una higiene adecuada tanto del animal como del espacio donde permanece.