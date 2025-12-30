Detienen a Roberto "N" en Cuatro Ciénegas tras persecución

Policías de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas protagonizaron una persecución en el primer cuadro del municipio para detener a un narcomenudista que anteriormente se desempeñaba como taquero.

El director de la corporación, Richards Estrada, informó que los elementos identificaron al hombre cuando circulaba por la calle Presidente Carranza, al contar con información de que llevaba consigo narcóticos. Al notar la presencia policial, el sujeto arrojó bolsas con droga cristal e intentó escapar a toda velocidad.

Los uniformados iniciaron la persecución utilizando dos unidades y, para frenar la huida, realizaron maniobras tácticas que terminaron por prensar el vehículo del sospechoso contra la barda de la escuela Benito Juárez, logrando así su detención en una escena que parecía sacada de una película de acción.

El individuo fue identificado como Roberto Pérez Sánchez, de 65 años, con domicilio en la zona centro. Tras su captura, se aseguraron dos bolsas con sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal, una con 12 gramos y otra con 24 gramos.

Además de la posesión de narcóticos, el detenido incurrió en diversas faltas como conducir sin licencia, exceso de velocidad, no respetar señalamientos viales y realizar maniobras peligrosas.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Vento gris modelo 2018 con placas de Coahuila, quedó asegurado y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común en la ciudad de Monclova.