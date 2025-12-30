Alberto Mussi Garza agradece a miembros del Club de Leones de Sabinas

SABINAS, COAH.- El Club de Leones de Sabinas concluyó el 2025 con un balance positivo tras un año de intensas actividades en beneficio de la sociedad. Durante este periodo, los integrantes del club, incluidas las damas leonas, los cachorros y la reina, participaron activamente en proyectos que atendieron diversas necesidades sociales y de salud en la región.

El presidente del Club de Leones de Sabinas, Alberto Mussi Garza, expresó su agradecimiento a cada uno de los miembros por el compromiso demostrado en la consecución de los objetivos trazados. Subrayó que las acciones emprendidas lograron impactar de manera directa a la población más vulnerable de Sabinas y del municipio de Juárez, fortaleciendo así el espíritu de servicio que caracteriza a la organización.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las campañas de salud visual y auditiva, que ofrecieron atención a personas con limitados recursos. Asimismo, se realizaron entregas de apoyos escolares, calzado y despensas, gracias a la colaboración ciudadana en el programa "La lata que dan los leones". Estas iniciativas reflejan la unión entre la comunidad y el club para atender necesidades básicas.

En el ámbito de la salud, el club impulsó también la recolección de trenzas destinadas a la elaboración de pelucas oncológicas, una acción que brindó esperanza y apoyo emocional a pacientes en tratamiento. Además, se llevaron a cabo múltiples actividades solidarias que reafirmaron el compromiso de los leones con las causas sociales y la dignidad de las personas beneficiadas.

De cara al 2026, el Club de Leones de Sabinas proyecta mantener el mismo ritmo de trabajo y dedicación, con la expectativa de cumplir nuevos objetivos que fortalezcan su misión de servir a la sociedad. La organización confía en que el próximo año será igualmente fructífero, consolidando su papel como referente de solidaridad y servicio comunitario en la región.