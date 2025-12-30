Fabiola Armendáriz ofrece productos rituales en Sabinas: Herbario Naturista San Rafael

SABINAS, COAH.- La dueña del Herbario Naturista San Rafael, Fabiola Armendáriz compartió los productos más demandados por los clientes en esta época decembrina. Las personas buscan especialmente artículos para rituales y productos para cerrar el año con buena suerte y abrir un nuevo camino con expectativas positivas.

"La gente busca baños, sumerios, paquetes de año feliz, velas doradas, amuletos y morralitos con cuarzos", dijo. Entre los productos más populares se encuentran los sumerios preparados con salvia y palo santo, así como riegos fuertes para limpiar la casa de malas energías. La dueña del herbario destacó que la fe es fundamental en estos rituales. "La fe que tú le pongas es lo que vas a traer", agregó.

Los clientes buscan principalmente salud, vida y un trabajo estable para el próximo año. "Lo que más desean es que haya salud, vida y un trabajo estable, y que mejore un poco la economía", dijo. Aunque el amor también es un tema importante, la salud y la estabilidad económica son las prioridades.

El Herbario Naturista San Rafael ofrece una variedad de productos y rituales para satisfacer las necesidades de sus clientes. "Estamos para servirles, a sus órdenes", dijo la dueña. El negocio está ubicado en Reforma 112 y sus horarios son de 9 a 8 de la noche.

El Herbario Naturista San Rafael es uno de los lugares más visitados en la ciudad, donde la gente puede encontrar productos y rituales para empezar el nuevo año con buena suerte y expectativas positivas. La fe y la intención son fundamentales en estos procesos.