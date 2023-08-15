Piden informar Sobre COVID-19

Morena pide que la Secretaría de Salud de Coahuila informe sobre los efectos del Síndrome Post-COVID-19 y las secuelas que pueden causar incapacidad temporal o permanente, pues a tres años y medio de la detección del COVID-19, se reportan 55 manifestaciones de consecuencias que pueden prolongarse a largo plazo.

El diputado Francisco Javier Cortez Gómez refirió que la propia Secretaría de Salud de Coahuila informó que al menos el 25% de los pacientes presentan o tendrán secuelas del coronavirus; además, se advirtió que el virus llegó para quedarse y surgirán nuevas variantes y oleadas de contagios.

Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, informó en la Región Laguna que, como ocurre con la influenza y otros virus respiratorios, los casos aumentarán en la próxima temporada invernal.

“Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró recientemente el fin de la emergencia sanitaria, el secretario aclaró que esto no significa que el virus haya desaparecido y que no vaya a ocasionar casos graves y muertes. Algo digno de destacar en el quehacer del sector salud estatal, es el anunció de que se habilitarían cuatro clínicas para atender secuelas post-COVID-19 en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras”.

“Los centros contarán con médico, psicólogo y enfermera, además de contar con el apoyo de especialistas por telemedicina, en atención a que el 25% de los pacientes que tuvieron COVID-19, sobre todo de manera grave, tendrán o ya tienen secuelas”.

Es necesario, indicó el legislador, informar a la sociedad de estos nuevos servicios y dar a conocer los tratamientos respectivos para atender el Síndrome Post-COVID-19 a corto y largo plazo.

Estudios científicos refieren secuelas en daños pulmonares, cardiovasculares, renales y neurológicos, es decir, pacientes que empiezan a mostrar deterioro cognitivo, lo que en unos cuantos años será causa de discapacidades.

Algunas otras secuelas son fatiga, dolor de cabeza, déficit de atención e hiperactividad, caída del cabello y dificultad para respirar.

Cortez Gómez planteó que las secretarías de Educación y de Salud en Coahuila informen las medidas sanitarias que aplicarán en el regreso a clases para evitar contagios masivos.