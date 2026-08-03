Padrastro asesina a perro Pinky en Frontera: Tuilzie Ibarra lo confirma

FRONTERA, COAH.- Un perro de nombre Pinky, que tenía más de 15 años como mascota de una familia, murió tras ser atacado con una navaja presuntamente por su padrastro, quien además habría amenazado de muerte a integrantes de la familia, informó Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal.

Los hechos ocurrieron el domingo en un domicilio de la colonia Borja, donde, de acuerdo con el testimonio de la familia, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando agredió al animal.

Ibarra Vázquez señaló que, según lo relatado por la joven que acudió a solicitar apoyo, Pinky no había atacado ni agredido al hombre, por lo que no habría existido una situación de defensa propia que justificara la agresión.

La herida provocada con el arma blanca fue profunda y el perro permaneció agonizando durante algunos minutos antes de morir.

Lo más grave, explicó la coordinadora, es que la agresión ocurrió frente a integrantes de la familia, entre ellos la joven, su madre y su hermano, quienes presenciaron el ataque y le gritaban al hombre que soltara al animal, sin que éste detuviera la agresión.

"Quienes tenemos mascotas sabemos que se vuelven parte de nuestra familia", señaló Ibarra Vázquez al referirse al impacto emocional que representa para la joven la pérdida de Pinky, con quien convivió durante más de 15 años.

La familia también recibió amenazas

La funcionaria explicó que el caso no se limita a la presunta crueldad animal, pues la familia también habría sido víctima de amenazas.

De acuerdo con el relato proporcionado a Protección Animal, la joven, su madre y su hermano habrían recibido amenazas por parte del mismo hombre, además de que la coordinadora señaló que existen antecedentes de conductas violentas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio tras el reporte y levantaron un acta relacionada con los hechos. También tomaron fotografías del animal como parte de la intervención.

La familia recibió orientación sobre las dependencias correspondientes para presentar la denuncia formal y aportar la información necesaria.

Ibarra Vázquez indicó que Protección Animal dará acompañamiento a la joven durante el proceso y buscará que la familia reciba también atención psicológica, debido a que presenciar la muerte violenta de su mascota representa un impacto emocional importante.

Un caso que conmueve a la comunidad

El caso ocurre apenas unos días después de otro reporte de crueldad animal registrado en Frontera, donde también murió un perro dentro de un domicilio, situación que mantiene consternada a la coordinadora de Protección Animal.