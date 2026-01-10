Contactanos
Coahuila

Aparatoso choque deja tres lesionados en Villa Unión

La camioneta impactó un poste de la CFE, causando un apagón que afectó a varias cuadras del municipio.

Por Alberto Ibarra - 10 enero, 2026 - 03:55 p.m.
Aparatoso choque deja tres lesionados en Villa Unión
      Villa Unión, Coah.– Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en el municipio de Villa Unión, dejando como saldo dos menores de edad y un adulto lesionados, quienes afortunadamente se reportaron fuera de peligro.

      Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la tarde sobre la calle Hidalgo, a media cuadra antes de llegar a la plaza principal, cuando el conductor de una camioneta Ford color negro, quien padece ataques epilépticos, sufrió una crisis mientras manejaba, perdiendo el control de la unidad.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      La camioneta se impactó contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual resultó quebrado por la fuerza del choque, dejando cables del tendido eléctrico sobre la vía pública, lo que generó cortos circuitos y la suspensión del servicio eléctrico en varias cuadras.

      Acciones de la autoridad

      Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención inmediata a los ocupantes del vehículo y los trasladaron al Centro de Salud de Villa Unión para su valoración médica; en tanto, personal de Seguridad Pública acordonó el área mientras trabajadores de la CFE realizaron labores para restablecer el servicio y eliminar riesgos para la población.

