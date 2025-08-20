Alcaldesa de Frontera anuncia plan de instalación de 100 cámaras de seguridad

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia en el municipio, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que su administración trabaja en un plan para instalar 100 cámaras de seguridad en diversos puntos estratégicos de la ciudad antes de finalizar su gestión.

La edil señaló que actualmente se carece de suficiente infraestructura de videovigilancia, lo cual ha limitado la capacidad de respuesta ante ciertos incidentes. La meta, explicó, es brindar mayor seguridad tanto en el cordón industrial como en las colonias del municipio.

"Carecemos de cámaras y poco a poco se realizará dicha inversión para que, al terminar nuestra administración, tengamos una ciudad muy cuidada y muy vigilada. Porque ha pasado que sucede un incidente y piden pruebas de video. Si llega a pasar algo, necesitamos las pruebas para que procedan", declaró Pérez Cantú.

Además, indicó que empresarios de la localidad se han sumado a esta estrategia, comprometiéndose a que sus sistemas de videovigilancia tengan conectividad con el C2 regional y con Seguridad Pública de Frontera, con el fin de mejorar la cobertura de monitoreo en toda la ciudad.

La alcaldesa afirmó que el gobierno municipal continuará trabajando de la mano con el sector privado para consolidar esta red de vigilancia, con especial énfasis en las zonas industriales, y reiteró su compromiso de dejar una ciudad "más segura y mejor conectada".