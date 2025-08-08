53 vialidades en Frontera detectadas en condiciones críticas

FRONTERA, COAHUILA.- Un total de 53 calles y avenidas principales de Frontera fueron detectadas en condiciones críticas, según dio a conocer Orlando Hipólito Plaza, regidor de Obras Públicas del municipio. Las vialidades, que durante años no recibieron mantenimiento adecuado, serán intervenidas como parte de un plan integral de rehabilitación impulsado por la actual administración.

"Las encontramos en muy mal estado, donde anteriormente no se les puso atención, pero tenemos toda la disposición de trabajar bien para que próximamente estén las vialidades al cien por ciento", señaló el funcionario municipal en entrevista.

El proyecto contempla no solo avenidas principales, sino también calles secundarias y terciarias, muchas de las cuales presentan desgaste considerable en el pavimento y materiales de construcción. Según detalló el regidor, estas vialidades son fundamentales ya que por ellas transitan diariamente trabajadores, estudiantes y unidades del transporte público.

Entre los primeros sectores intervenidos se encuentra la calle Francisco de Luna, una de las entradas principales a Frontera, donde ya comenzaron los trabajos de recarpeteo. Asimismo, se realizaron estudios de movilidad en calles como Soledad y Almadén, donde se calcula un flujo vehicular de hasta 16 mil 400 automóviles por día.

"El objetivo es mejorar la seguridad y comodidad de los ciudadanos que diariamente utilizan estas rutas. Sabemos que el deterioro ha afectado a muchos sectores, pero vamos avanzando paso a paso con un enfoque estratégico", aseguró Hipólito Plaza.

Las autoridades no especificaron el monto de inversión ni el calendario completo de obras, pero señalaron que el proyecto se enfocará en los puntos con mayor densidad de tránsito y mayor necesidad de intervención.