Inauguran nueva plaza recreativa en San Buenaventura

San Buenaventura, Coahuila; 25 de septiembre de 2026.— El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó la inauguración oficial de la nueva plaza recreativa en la colonia Nueva Esperanza, un proyecto de infraestructura pública que transformó un predio baldío en un complejo integral dedicado al deporte, el esparcimiento y la convivencia familiar.

La obra atiende una demanda ciudadana de varios años en el sector. Durante el acto inaugural, el regidor de Obras Públicas, Francisco González, y la vecina Adriana Margarita destacaron el impacto social de los trabajos, subrayando que la comunidad asume el compromiso de preservar las nuevas instalaciones.

El proyecto contempla una unidad deportiva multiusos sobre firme de concreto acondicionada para la práctica de básquetbol y fútbol, cercada con malla ciclónica y equipada con portería y canasta profesional. Asimismo, se habilitó un área infantil de 30 metros cuadrados sobre pasto sintético con malla sombra y juegos, además de una zona para calistenia que supera los 200 metros cuadrados de superficie sintética con módulos de ejercitación física.

Para el acondicionamiento integral del espacio, se instalaron 14 luminarias LED con cableado subterráneo, bancas metálicas, contenedores de basura, acabados en arcilla roja y una base monumental con la letra «F», distintivo de la localidad.

"Cada vez que pasaba por aquí veía la necesidad de contar con una plaza para los niños y las familias. Hoy ese sueño es una realidad", puntualizó el alcalde Flores Rodríguez, quien reafirmó que su administración continuará con la recuperación de espacios públicos en diversos sectores del municipio.