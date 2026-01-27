San Buenaventura amplía plazo para entrega de cartilla militar

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – La Secretaría del Ayuntamiento de San Buenaventura informa a los jóvenes que realizaron el trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional, correspondientes a la clase 2007 y remisos, que se ha ampliado el plazo para la entrega de la media cartilla en el Departamento de Reclutamiento.

Con este proceso, la Presidencia Municipal da cumplimiento al procedimiento oficial para el envío de la documentación a liberación, reafirmando su compromiso con la atención y orientación a la juventud sambonense.

La encargada del Departamento de Reclutamiento, Tinny Garza, señaló que los interesados tendrán como fecha límite el 20 de febrero de 2026 para realizar este trámite.

Los requisitos son:

· Media cartilla militar

· Copia de la credencial para votar (INE)

La recepción de documentos se realiza de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las oficinas correspondientes del Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal invita a los jóvenes a cumplir en tiempo y forma con este requisito para evitar contratiempos en la liberación de su cartilla.