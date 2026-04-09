La Policía Municipal de Frontera apoya a Sarahí en su tratamiento

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó el enfoque humano de la Policía Municipal de Frontera al reconocer una acción solidaria realizada por elementos de la corporación en apoyo a la niña Sarahí, de 11 años, quien actualmente enfrenta un tratamiento de quimioterapia en la ciudad de Torreón.

Como parte del programa de Policía Escolar, elementos del Mando Coordinado acudieron al domicilio de la menor para brindarle apoyo mediante la entrega de calzado, juguetes y ayuda económica, en un gesto que busca acompañar a la familia en este proceso y generar un momento de ánimo para la pequeña.

La edil subrayó que este tipo de acciones reflejan una policía cercana a la ciudadanía, que actúa más allá de las tareas de seguridad y mantiene una relación de confianza y apoyo con la comunidad, especialmente con niñas y niños.

Estas labores fueron coordinadas por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez; el director de Operatividad, Eli Hernández; y la responsable de turno de Policía Escolar, María Antonia Rodríguez González, con la participación de las unidades 1064, 1061 y 1058, así como de los elementos involucrados.

Sari Pérez Cantú reiteró que su administración impulsa una corporación que prioriza la proximidad social y el servicio a la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía y autoridades a través de acciones que generan confianza.

"En Frontera trabajamos para contar con una policía cercana, que proteja y también acompañe a las familias en momentos difíciles", expresó.

Elementos de la Policía Municipal brindaron un acompañamiento especial a Sarahí, una valiente niña de 11 años. CONTEXTO: Sarahí se encuentra enfrentando su tratamiento de quimioterapia en la ciudad de Torreón.

La corporación no solo cuida, también acompaña. Como parte de las acciones del programa Policía Escolar, se hizo entrega de:

· Calzado

· Juguetes

· Apoyo económico

· ...todo para apoyar a Sarahí y a su familia en este proceso.

Unidad y organización operativa

Esta acción solidaria fue posible gracias a la coordinación de:

· Comandantes y mandos de Seguridad Pública.

· Personal de la Policía Escolar.

· Participación activa de diversas unidades operativas de la corporación.