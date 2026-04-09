Familias de Castaños reciben tinacos subsidiados

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio, el Gobierno de Castaños, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, realizó la entrega de 28 tinacos y 3 cisternas subsidiadas, beneficiando a 31 familias que ahora contarán con almacenamiento adecuado de agua potable, especialmente durante la temporada de calor.

El evento fue encabezado por la alcaldesa, Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por personal del Departamento de Desarrollo Social, quienes hicieron entrega de este importante apoyo que contribuye directamente al bienestar de las familias.

Durante el evento, la Presidenta Municipal destacó la relevancia de este programa, al facilitar que los hogares cuenten con herramientas que garanticen el acceso y almacenamiento del vital líquido, principalmente en épocas de altas temperaturas.

"Este programa contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias, al permitirles contar con esta herramienta a un costo accesible", expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia conjunta con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y la Congregación Mariana Trinitaria, con quienes se continúan impulsando programas enfocados al bienestar social.

Las personas interesadas en acceder a estos apoyos pueden acudir a las oficinas del Departamento de Desarrollo Social, donde se les brindará información sobre los requisitos y el proceso de solicitud.

Además del programa de tinacos subsidiados, también se cuenta con programa material de construcción, impermeabilizante, minisplit, entre otros productos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.