Gabriel Vázquez reporta vigilancia constante a mujeres con protección en Frontera

La Policía Violeta mantiene vigilancia permanente sobre seis mujeres que cuentan con medidas de protección, mediante recorridos durante el día, tarde y noche, así como visitas domiciliarias para verificar que se encuentren seguras.

Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública de Frontera, informó que los elementos mantienen seguimiento a las mujeres con órdenes de protección emitidas por el Centro de la Mujer.

Explicó que durante los recorridos los agentes se entrevistan con las mujeres para conocer si existe alguna situación de riesgo y dejan constancia de la visita mediante una bitácora.

Hasta el momento, señaló, no se ha registrado una situación grave relacionada con el incumplimiento de estas medidas; sin embargo, principalmente durante los fines de semana se han presentado casos en los que hombres intentan acercarse pese a tener restricciones.

Cuando se reporta uno de estos casos, la unidad de la Policía Violeta acude al domicilio. Si el hombre se encuentra en el lugar, los elementos proceden a su detención y lo ponen a disposición de la autoridad correspondiente.

En caso de que la persona señalada ya no se encuentre en el sitio, los agentes elaboran el parte correspondiente y la información se turna al Centro de la Mujer para el seguimiento del caso.

Vázquez señaló que la vigilancia forma parte de las acciones de proximidad que mantiene la corporación para atender a mujeres que cuentan con medidas de protección y prevenir que sean vulneradas.

Respecto al operativo de seguridad del fin de semana, el director de Seguridad Pública informó que se registraron aproximadamente 36 personas detenidas durante los tres días.

Precisó que no hubo menores de edad entre los detenidos y que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con faltas administrativas, consumo de alcohol en la vía pública, alteración del orden y algunos casos de riña.

En materia de robos, Vázquez señaló que los reportes han sido pocos y que algunos corresponden a abusos de confianza, mismos que fueron turnados al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.

Agregó que no se registraron reportes de robos o asaltos en bancos, centros comerciales ni pequeños comercios durante el fin de semana.

El jefe policiaco añadió que la corporación mantiene también presencia en planteles educativos mediante la Policía Escolar, Policía Preventiva y Policía Violeta, principalmente durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

Además, señaló que se mantiene coordinación con directivos escolares y se realizan acciones de proximidad y pláticas preventivas.