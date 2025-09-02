Comisión de Honor y Justicia Estudia Caso de Corrupción en Policía de Frontera

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó la baja de dos elementos de la Policía Municipal que fueron señalados por presuntamente recibir dinero de un automovilista en un acto de corrupción ocurrido sobre la carretera 30, a la altura del ejido 8 de Enero y La Cruz.

A través de redes sociales se denunció públicamente que los tripulantes de la unidad 1053 habrían extorsionado a un conductor, lo que detonó una investigación inmediata por parte de la administración municipal.

"Lo he dicho siempre: cuando los elementos realicen un acto de corrupción, que lo den a conocer. Aquí no toleraremos la corrupción. Sé que es algo muy arraigado, pero creo que poco a poco hemos ido quitándolo. Fue un gran error de los policías y no estoy a favor de ningún trabajador que actúe así", declaró la alcaldesa.

La edil subrayó que el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis, donde se determinarán las sanciones correspondientes. Añadió que este es el tercer caso que se investiga en lo que va del año en el municipio, todos derivados de denuncias ciudadanas.

Pérez Cantú señaló que anualmente los policías municipales son sometidos a exámenes de control y confianza, lo cual representa una inversión importante por parte del municipio y una responsabilidad que debe asumirse con seriedad por parte de los elementos.

"La ciudadanía exige una corporación confiable y comprometida. Por eso actuamos de inmediato. Los policías deben entender que su labor es servir, no aprovecharse del cargo", concluyó.