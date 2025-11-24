Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas celebra concurso de dibujo por derechos infantiles

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover espacios que fortalezcan la participación, la expresión creativa y el reconocimiento de los derechos de la niñez, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la premiación del Concurso de Dibujo "Mis Derechos en Acción", realizado en el marco del Día Mundial de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El evento fue encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y contó con la presencia de Lic. Martha Lucía Herrera, Subprocuradora para Niños, Niñas y la Familia de la Región Centro; la delegada municipal, Liz Cantú; la Lic. Gloria Benavides, Directora del Museo Pape de Monclova; y la Prof. María Luisa Ferriño, quienes fungieron como jueces del concurso.

Las autoridades destacaron la calidad, creatividad y sensibilidad reflejada en cada uno de los trabajos recibidos.

Los ganadores fueron los siguientes:

· Primer lugar: Sofía Ramírez Flores y Luis Miguel Ramírez

· Segundo lugar: Bella Estefanía Valdez Rocha y Zabdiel Orobio

· Tercer lugar: Mía Abigail Coronado y Oliver De León Barbo

Durante la premiación, el presidente municipal expresó su reconocimiento a todas y todos los participantes, así como a las niñas y niños que resultaron ganadores de este concurso, resaltando también la colaboración de madres, padres y docentes que motivan a las y los niños a involucrarse en actividades que fortalecen su desarrollo.

"Nuestra niñez es el motor de Cuatro Ciénegas, por eso estamos muy interesados en que conozcan sus derechos, expresen libremente sus ideas y puedan crecer en un entorno seguro y lleno de oportunidades. Este concurso no solo demuestra su talento, sino también su capacidad para reflexionar sobre distintos temas.", enfatizó el edil.

Para finalizar, Leija Vega reiteró que desde el gobierno municipal continuarán promoviendo programas educativos, culturales y recreativos que impulsen el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de Cuatro Ciénegas.

"Es fundamental generar espacios donde nuestras niñas y niños puedan expresarse libremente, desarrollar su creatividad y conocer sus derechos. Estos eventos no solo impulsan su crecimiento personal, sino que fortalecen una cultura de respeto, inclusión y participación dentro de nuestra comunidad."

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirmó su compromiso de seguir escuchando la voz de niñas, niños y jóvenes, tomando en cuenta su opinión para la construcción de un municipio más justo, participativo y humano.