El alcalde Javier Flores reconoce el esfuerzo de jóvenes en el Torneo de Copa 2026

San Buenaventura, Coah. - El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió a la ceremonia de premiación de los equipos ganadores del Torneo de Copa 2026 en las categorías juveniles, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los jóvenes deportistas que participaron en esta competencia.

El presidente municipal felicitó a los equipos participantes y destacó la importancia de fomentar el deporte entre la niñez y la juventud como una herramienta para la formación de valores, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Asimismo, reconoció la labor de los entrenadores, entre ellos los profesores Padilla y Oyervides, quienes desde hace casi una década, cuando él era director de deportes en el municipio, ya estaban apostando al fortalecimiento del fútbol juvenil en San Buenaventura. "Me da gusto ver el despunte en torneos pues desde mi etapa como director de Deportes ya existía una estrecha coordinación con los entrenadores para impulsar las ligas y torneos locales."

Javier Flores también destacó el trabajo conjunto que actualmente realizan el regidor Abdiel Castellanos Rosales y el director de Deportes, Javier "La Pika" Cano, quienes continúan fortaleciendo la organización de los torneos municipales y promoviendo espacios de sana convivencia para los jóvenes deportistas.