Gobierno Municipal reconoce a Roberto Alarcón por 50 años de fotografía

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura entregó una presea a la trayectoria de Roberto Alarcón Narváez, quien este año cumple 50 años dedicados a la fotografía, actividad con la que ha documentado gran parte de la historia, las tradiciones y la vida cotidiana de las familias de este municipio.

Originario de San Buenaventura, Roberto Alarcón ha sido durante cinco décadas un incansable cronista visual de los acontecimientos que han dado identidad a esta tierra. A través de su cámara ha capturado momentos que forman parte de la memoria colectiva de generaciones de habitantes, dejando un invaluable legado para la historia local.

Su trabajo ha quedado plasmado en eventos familiares, celebraciones religiosas, desfiles, cabalgatas, rodeos, festivales culturales, actividades deportivas, coronaciones de reinas y en la tradicional Feria del 14 de Julio, siendo testigo privilegiado de la evolución y crecimiento del municipio.

Durante 19 años colaboró con el periódico El Tiempo, realizando cobertura informativa de acontecimientos sociales, culturales y deportivos en San Buenaventura y la Región Centro de Coahuila, consolidándose como uno de los fotógrafos más reconocidos y apreciados de la comunidad.

Su pasión por las tradiciones del norte de México también lo llevó a documentar rodeos, eventos ecuestres y espectáculos taurinos cuando El Zotoluco y los más grandes exponentes de la Fiesta Brava participaron en la Monumental Plaza de Toros local y en distintos estados del país, preservando imágenes que hoy forman parte del patrimonio visual de estas actividades.

Además de su labor fotográfica, Roberto Alarcón ha participado en disciplinas deportivas como la lucha libre, siendo reconocido como el primer luchador originario de San Buenaventura en presentarse en la Arena Mario Ayala de Monclova. Posteriormente contribuyó a la promoción de este deporte mediante la organización de funciones en el municipio.

A lo largo de su trayectoria ha retratado a generaciones de familias, personajes destacados de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo, así como a las soberanas de la Feria de San Buenaventura, contribuyendo de manera significativa a la preservación de la identidad y la historia de la comunidad.

Actualmente continúa participando en proyectos culturales y cinematográficos, aportando su experiencia como fotógrafo, camarógrafo y actor en producciones que promueven las raíces y tradiciones de la región.

El Gobierno Municipal de San Buenaventura y el Comité Central de Feria felicitan a Roberto Alarcón Narváez por sus 50 años de trayectoria y reconocen su valiosa contribución a la preservación de la memoria histórica del municipio, legado que permanecerá para las futuras generaciones.

Su lente ha sido testigo de la historia de San Buenaventura y su trabajo seguirá siendo parte fundamental de la identidad de este pueblo.