Sari Pérez Cantú premia a contribuyentes en Frontera: sorteo predial

FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera realizó la entrega oficial de los premios correspondientes al sorteo "Participa y Gana Pagando tu Predial", como parte del reconocimiento a las y los ciudadanos que cumplieron puntualmente con esta contribución.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el acto, destacando la importancia de fomentar la cultura del pago responsable, ya que estos recursos permiten fortalecer los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Cabe recordar que el sorteo se llevó a cabo en el lobby de la Presidencia Municipal, bajo la supervisión del notario público Bernardo Molina, quien dio fe del proceso para garantizar su transparencia y legalidad, mediante una dinámica de tómbola en la que participaron los boletos de contribuyentes cumplidos.

En esta ocasión, se hizo entrega de los premios a los ganadores: Juan Antonio Vázquez Carrillo, quien obtuvo el tercer lugar y recibió un centro de lavado; Gabriel Álvarez, vecino de la colonia La Sierrita, ganador del segundo lugar con una motocicleta Itálika; y Jaime Cerna Castillo, de la colonia Industrial, quien recibió el premio mayor, un automóvil JAC modelo 2026.

Autoridades municipales reiteraron el agradecimiento a la ciudadanía por su participación y confianza, además de invitar a continuar cumpliendo con el pago del impuesto predial en tiempo y forma.