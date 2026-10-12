San Buenaventura invita a Concurso de Catrinas Reciclables 2026

San Buenaventura, Coah. – Con el propósito de fomentar la creatividad, promover el cuidado del medio ambiente y preservar las tradiciones mexicanas, el Ayuntamiento de San Buenaventura invita a participar en el Concurso de Catrinas Reciclables 2026, una actividad que busca transformar el vestuario con materiales reutilizables en auténticas obras de arte.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen diseñar y lucir un vestuario de Catrina elaborado con materiales reciclables, demostrando su talento, imaginación y compromiso con el aprovechamiento responsable de los recursos.

Bajo la temática de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, las participantes tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones en una pasarela, donde podrán compartir su ingenio y originalidad en una celebración que une la cultura, el arte y la conciencia ambiental.

Como incentivo al talento y la creatividad, se otorgarán los siguientes premios en efectivo:

Primer lugar: $5,000 pesos.

Segundo lugar: $3,000 pesos.

Tercer lugar: $2,000 pesos.

Además, todas las participantes recibirán un reconocimiento por formar parte de esta iniciativa que impulsa la expresión artística y el rescate de las tradiciones mexicanas.

Selene Cuéllar, responsable del evento, extendió la invitación a las interesadas para que se sumen a esta experiencia y se animen a crear un vestuario original, utilizando materiales reciclables y dando una segunda vida a objetos que pueden convertirse en piezas extraordinarias.

El Concurso de Catrinas Reciclables se llevará a cabo el viernes 30 de octubre de 2026, a las 6:30 de la tarde, frente a la Presidencia Municipal de San Buenaventura, Coahuila.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse a través del número telefónico 866 140 3061.