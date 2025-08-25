Apoyo Educativo en Frontera por Daños Estructurales

Dos planteles educativos del municipio de Frontera recibieron apoyo directo por parte de la Presidencia Municipal, luego de resultar afectados por las recientes lluvias y fuertes vientos que azotaron la región durante el periodo vacacional de verano.

El director de Educación en Frontera, Félix Rodríguez Ramos, informó que las escuelas afectadas fueron el jardín de niños Escuadrón 201 y la primaria Ricardo Flores Magón, ambas con daños estructurales en sus bardas perimetrales.

"Recibimos instrucciones de nuestra alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú para verificar y atender las situaciones en las que pudiéramos intervenir como Presidencia Municipal. Estuvimos presentes el mismo día en que se cayó la barda del jardín de niños Escuadrón 201 y días antes también en la Ricardo Flores Magón", explicó el funcionario.

Rodríguez Ramos detalló que, tras realizar el reporte, se gestionó el apoyo correspondiente ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual respondió de manera inmediata con la instalación provisional de malla ciclónica en ambos planteles. Con ello, se garantizó la seguridad de los menores en el inicio del ciclo escolar.

"Fue una respuesta rápida por parte de la SEP, que asumió la atención del incidente, que fue resultado de fenómenos naturales. La instalación de la malla permitió que los alumnos pudieran regresar a clases sin mayor contratiempo", agregó.

Asimismo, destacó que estas dos incidencias han sido los únicos reportes recibidos durante el receso escolar, gracias a la colaboración del programa Vecino Vigilante y los rondines constantes realizados por la Policía Escolar en los distintos sectores del municipio.