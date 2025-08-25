Alcaldesa Sari Pérez Cantú se une al Programa 'Vive Libre sin Drogas' en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú refrendó su compromiso con la niñez y juventud fronterense al participar en la presentación del programa 'Vive Libre sin Drogas', impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, a través del DIF Coahuila, que preside de manera honoraria Liliana Salinas. De esta manera, Frontera se suma de lleno a la estrategia estatal para enfrentar las adicciones de manera frontal y preventiva, mediante la colaboración de los tres órdenes de gobierno.

Pérez Cantú destacó que este esfuerzo es fundamental para proteger a los niños, niñas y jóvenes de Frontera, así como para fortalecer el tejido social de las familias fronterenses. 'Hoy unimos fuerzas para decir sí a la vida y no a las drogas; nuestro municipio será parte activa de esta gran cruzada de prevención.'

El programa 'Vive Libre sin Drogas' contempla cinco ejes fundamentales: detección temprana, protocolos amigables de atención, comunicación efectiva, fortalecimiento de la prevención entre niñas, niños y jóvenes, y reconstrucción del tejido social.

Estudios recientes señalan que el 22% de la población ha consumido alguna sustancia en los últimos seis meses, en tanto que el 52% de los estudiantes de primaria ha estado en contacto con personas que consumen. Estas cifras evidencian una necesidad de una acción inmediata, para la que los gobiernos estatal y municipal suman esfuerzos.

Frontera apoya y participará activamente en las campañas visuales y mediáticas para llegar a todos los sectores de la población que fomenten estilos de vida saludables y libres de adicciones.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que esta estrategia integral está diseñada para mejorar la calidad de vida de todas las familias coahuilenses, y Frontera ya forma parte activa de este esfuerzo colectivo.