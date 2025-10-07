Acciones preventivas contra sustancias en jóvenes en san Buena

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que en el municipio se mantiene de manera permanente un operativo contra el narcomenudeo, con el objetivo de alejar las sustancias tóxicas de la población, principalmente de adolescentes y jóvenes adultos.

"El director de Seguridad Pública ha hecho campañas en las instituciones para prevenir este tipo de sustancias y que sean consumidas por los jóvenes. Los padres de familia vamos a buscar tener en regla a nuestros hijos para que lleven una vida más sana y cercana al deporte", expresó el edil.

Flores Rodríguez destacó que la lucha contra el narcomenudeo continuará en San Buenaventura y que las acciones coordinadas con el Estado han dado resultados positivos para la seguridad de los habitantes.

Asimismo, subrayó que parte del trabajo ha sido enfocado en erradicar sustancias como el cristal, además de reforzar campañas de concientización sobre el consumo de tabaco y vapeadores.

El munícipe exhortó a los padres de familia a mantenerse al pendiente de sus hijos, tanto en el hogar como en sus actividades escolares y recreativas, a fin de detectar a tiempo cualquier situación de riesgo relacionada con el consumo de drogas o sustancias nocivas.