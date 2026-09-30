Javier Flores Rodríguez promueve limpieza para prevenir rickettsiosis en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El Gobierno municipal de San Buenaventura, a través de la Dirección de Salud en coordinación con Mejora Coahuila, continúa fortaleciendo las acciones de limpieza, prevención y promoción de la salud en escuelas, plazas y colonias del municipio para reducir riesgos asociados a la rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por vectores.

El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió a la colonia La Esperanza como parte de esta campaña permanente, expuso que se han realizado labores de limpieza y saneamiento en todas las instituciones educativas, espacios públicos y diversos sectores de la comunidad, además de acciones de fumigación en colonias y escuelas para disminuir la presencia de garrapatas e insectos que representan un riesgo para la salud.

La directora de Salud, Rosa María Hipólito, destacó la importancia de mantener limpios los hogares, patios y entornos comunitarios, ya que las garrapatas pueden encontrarse en el ambiente. Por ello, exhortó a la población a colaborar con medidas preventivas que permitan proteger a las familias y reducir la incidencia de enfermedades como la rickettsiosis.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a participar en las campañas de salud animal impulsadas por el municipio, mediante las cuales se ofrecen servicios gratuitos de vacunación, desparasitación y orientación para el cuidado responsable de perros y gatos. Estas acciones contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar de las mascotas.

"Personal del municipio ha desarrollado jornadas de limpieza y descacharrización en planteles educativos como parte de la estrategia de prevención contra el dengue y Ricketsia por ello trabajamos junto a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para mantener libres de cacharros y recipientes los espacios escolares, evitando la acumulación de agua que pueda convertirse en criadero del mosquito transmisor" expuso la directora de salud.