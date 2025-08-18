Presidenta municipal de Castaños lidera iniciativa de descacharrización para prevenir enfermedades

Como parte de la estrategia de salud pública, el Gobierno Municipal de Castaños dio arranque a la campaña de descacharrización, con el objetivo de eliminar posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya.

El programa inició en la plaza de la colonia California, donde autoridades sanitarias, funcionarios municipales y vecinos se sumaron a esta iniciativa, contribuyendo a la construcción de un entorno más limpio y saludable.

La presidenta municipal destacó la importancia de retirar objetos en desuso como llantas, cubetas, botellas y cualquier recipiente que pueda almacenar agua, ya que representan un riesgo latente para la proliferación del mosquito transmisor.

Sifuentes Zamora indicó que la prevención y la atención temprana son fundamentales para hacer frente a esta problemática, pues estas enfermedades pueden derivar en complicaciones graves si no se toman las medidas adecuadas.

"Estamos convencidos que el éxito de esta campaña depende en gran parte de la colaboración activa de los ciudadanos; por ello extendemos la invitación a sumarse a estas acciones y juntos fortalecer la prevención de enfermedades", subrayó la presidenta municipal.

Las autoridades recordaron que medidas sencillas como voltear recipientes, tapar tinacos, limpiar azoteas y desechar cacharros pueden salvar vidas y evitar brotes epidémicos, por lo que pidieron a la ciudadanía no bajar la guardia, mantener patios limpios y libres de recipientes con agua estancada.

La campaña de descacharrización se extenderá a todas las colonias y comunidades rurales del municipio, con brigadas que recorrerán cada sector para recolectar objetos que representen un riesgo sanitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la salud pública, impulsando políticas y programas que atienden y previenen enfermedades, protegiendo así el bienestar de la población.