Inspección de gaseras en Frontera: Protección Civil busca evitar tragedias por fugas de gas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir accidentes y evitar tragedias relacionadas con fugas de gas, Protección Civil de Frontera realizó un operativo de inspección en gaseras de la localidad, enfocándose principalmente en las condiciones físicas de los tanques y cilindros utilizados diariamente por la población.

El coordinador de Protección Civil, José Carlos Ábrego, explicó que la humedad provoca corrosión en los recipientes, especialmente en la parte inferior, lo que incrementa el riesgo de fugas y explosiones si no reciben mantenimiento adecuado. “Hay que ver este tipo de mejoras como una inversión para prevenir accidentes en el municipio y evitar tragedias, para que no ocurra como en Monclova donde hubo fuga de gas”, señaló.

Durante las revisiones, las autoridades recomendaron a las familias mantener los tanques estacionarios de 10 kilos en patios o espacios exteriores y evitar colocarlos dentro de las viviendas, ya que una fuga puede ocasionar acumulación de gas en áreas cerradas. “El riesgo de una fuga es la explosión, por un chispazo, una prendida de foco o el uso del celular”, advirtió el funcionario.

Recordó que en años anteriores se registraron explosiones en Frontera derivadas de fugas de gas, incluso una sobre la calle Progreso donde la detonación provocó el colapso de techos de concreto, por lo que insistió en la importancia de revisar constantemente las instalaciones.

José Carlos Ábrego indicó que la vida útil de un tanque puede variar de cuatro a 15 años dependiendo del cuidado y mantenimiento que reciba, además de que deben contar con fecha de caducidad visible y revisiones para verificar el espesor de la placa metálica. Las inspecciones continuarán en diferentes puntos del municipio como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos en hogares y comercios.