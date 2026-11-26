Castaños, Coah.– Con un llamado a promover el respeto, la igualdad y la sana convivencia desde las escuelas y los hogares, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, encabezó el evento "Sumando Esfuerzos, Construyendo Entornos Seguros", realizado en la Escuela Secundaria Ildefonso Fuentes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, la actividad reunió a autoridades municipales y estatales, instituciones de atención y procuración de justicia, así como a la comunidad educativa.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que la prevención de la violencia requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad, especialmente para generar espacios seguros donde niñas, adolescentes y mujeres puedan desarrollarse libres de cualquier tipo de agresión.

"Aprendamos a identificar esas señales de violencia, a no normalizarlas, pero sobre todo a no guardar silencio ante alguna situación que estén pasando o que identifiquen que le esté pasando a alguna compañera", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora dirigió un mensaje especial a las y los estudiantes, a quienes invitó a practicar el respeto y la igualdad en sus relaciones cotidianas, tanto en el entorno familiar como dentro de las instituciones educativas.

En el evento se contó con la participación de la Fiscalía de las Mujeres, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, el Centro Libre y la Policía Violeta del Estado, cuyos representantes acercaron información, orientación y servicios a la comunidad.

Estas acciones permiten que las mujeres conozcan las instituciones a las que pueden acudir en busca de apoyo, acompañamiento y protección ante cualquier situación de violencia.

De igual manera, la alcaldesa resaltó el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en favor de las mujeres y destacó la creación de la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez en Coahuila.

"Erradicar la violencia no es trabajo solamente de una persona, es un trabajo en el que estamos involucrados todos desde cada una de las trincheras que tenemos", finalizó.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Castaños y el Gobierno del Estado promueven la cultura de la prevención, fortalecen la colaboración institucional y acercan herramientas de orientación a las nuevas generaciones para contribuir a la construcción de entornos libres de violencia.