Programa de detección de basura para prevenir riesgos sanitarios en Frontera, Coahuila

La alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera esfuerzos para fortalecer la salud pública en Frontera, Coahuila.

Por Staff / La Voz - 10 agosto, 2025 - 08:17 a.m.
Frontera, Coah.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la salud pública, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través del Departamento de Salud Municipal, que encabeza el doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, mantiene activo el programa de revisión y detección de acumulación de basura, cacharros y materiales en distintos sectores de la ciudad. Estas acciones buscan garantizar espacios públicos limpios y prevenir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de desechos.

Hasta el momento, el personal del área ha puesto especial atención en las colonias Occidental y Bellavista, donde en ocasiones anteriores se detectaron este tipo de situaciones. En ambas zonas se llevaron a cabo visitas de inspección para eliminar posibles focos de riesgo y mantener controladas las condiciones sanitarias.

Sánchez Leija informó que ya se tienen ubicados otros puntos de la ciudad que serán atendidos en las próximas jornadas, y que el personal continuará realizando recorridos y levantando reportes, dando respuesta inmediata a las denuncias ciudadanas.

La alcaldesa exhortó a la población a mantener libres de basura y objetos inservibles patios, banquetas y solares, para evitar la proliferación de fauna nociva y prevenir enfermedades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para conservar un entorno limpio, con orden, rumbo y saludable en todos los sectores del municipio.

