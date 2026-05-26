Volcadura en la carretera Zaragoza–Morelos moviliza a cuerpos de emergencia

Zaragoza, Coah.- Elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Zaragoza atendieron durante la noche del sábado un accidente tipo volcadura registrado sobre la carretera federal 29, en el tramo Zaragoza–Morelos, a la altura del balneario Santa Fé.

El accidente ocurrió en la carretera federal 29, cerca del balneario Santa Fé.

De acuerdo con la información proporcionada por Alberto Longoria Mares, director de la corporación, en el percance participó una camioneta Chevrolet, modelo aproximado 1990, lo que provocó la movilización de unidades de emergencia hacia el lugar del accidente.

A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, se realizaron maniobras de auxilio y revisión preventiva en la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el sector.

Las autoridades están investigando las causas de la volcadura en Zaragoza.

Las autoridades continúan recabando información sobre las causas que originaron la volcadura, mientras personal de emergencia permaneció en el sitio realizando las diligencias correspondientes.