Allende vibra con la Union Trail Coahuila 10K y reúne a corredores de la región

Allende, Coah.- Corredores de distintos municipios de la región participaron durante el fin de semana en la carrera Union Trail Coahuila 10K, organizada por Galgos Running Allende Coahuila, evento que reunió a deportistas, familias y visitantes en un ambiente de convivencia y activación física.
Desde temprana hora, participantes de diferentes edades se dieron cita para formar parte de la competencia, mientras familiares y ciudadanos acompañaron el recorrido y apoyaron a los corredores a lo largo de la ruta establecida en el municipio.
La carrera Union Trail Coahuila se llevó a cabo con éxito
Además de fomentar el deporte y los hábitos saludables, la actividad permitió fortalecer la convivencia entre ciudadanos de la región norte del estado, consolidándose como un espacio donde familias completas pudieron disfrutar de una mañana recreativa y deportiva.
Presencia de autoridades locales en el evento
Durante el desarrollo de la carrera estuvieron presentes Edgar Pérez, director de Fomento Deportivo, y Yolanda Aidé García Huerta, directora de Fomento Económico y Turismo, quienes acompañaron a organizadores y participantes en esta actividad realizada en Allende.