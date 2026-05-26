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Coahuila

Allende vibra con la Union Trail Coahuila 10K y reúne a corredores de la región

El evento organizado por Galgos Running Allende Coahuila promovió la activación física y la convivencia familiar con la participación de atletas de distintas edades.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 mayo, 2026 - 11:28 a.m.
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      Allende, Coah.- Corredores de distintos municipios de la región participaron durante el fin de semana en la carrera Union Trail Coahuila 10K, organizada por Galgos Running Allende Coahuila, evento que reunió a deportistas, familias y visitantes en un ambiente de convivencia y activación física.

      Desde temprana hora, participantes de diferentes edades se dieron cita para formar parte de la competencia, mientras familiares y ciudadanos acompañaron el recorrido y apoyaron a los corredores a lo largo de la ruta establecida en el municipio.

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      La carrera Union Trail Coahuila se llevó a cabo con éxito

      Además de fomentar el deporte y los hábitos saludables, la actividad permitió fortalecer la convivencia entre ciudadanos de la región norte del estado, consolidándose como un espacio donde familias completas pudieron disfrutar de una mañana recreativa y deportiva.

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      Presencia de autoridades locales en el evento

      Durante el desarrollo de la carrera estuvieron presentes Edgar Pérez, director de Fomento Deportivo, y Yolanda Aidé García Huerta, directora de Fomento Económico y Turismo, quienes acompañaron a organizadores y participantes en esta actividad realizada en Allende.

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