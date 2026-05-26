Joven pedalea más de 20 km para inscribirse en la UTNC y conmueve a la comunidad educativa

Nava, Coah.- Con tal de no perder la oportunidad de continuar sus estudios profesionales, un joven originario de Piedras Negras recorrió más de 20 kilómetros en bicicleta para llegar a las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) y completar su proceso de inscripción para el próximo ciclo académico.

El esfuerzo del aspirante llamó la atención del personal administrativo y de estudiantes que se encontraban en el plantel, luego de que arribara tras realizar el trayecto por carretera únicamente con el objetivo de asegurar su lugar en la institución educativa.

La historia de perseverancia del joven

La historia del joven fue vista por integrantes de la comunidad universitaria como un ejemplo de perseverancia y del interés que muchos estudiantes tienen por continuar preparándose, aun cuando enfrentan dificultades económicas o de movilidad para trasladarse a realizar sus trámites.

Reconocimiento de la rectora

La rectora de la UTNC, la doctora María Esperanza Chapa García, reconoció públicamente la determinación del estudiante y destacó que acciones como esta reflejan el compromiso de los jóvenes de la región por salir adelante mediante la educación profesional.