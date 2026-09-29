Sari Pérez realiza jornada de limpieza en Rieles del Valle, Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú recorrió la colonia Rieles del Valle para invitar a las familias a participar en la jornada de descacharrización y prevención sanitaria que se realizó en el sector. Durante el recorrido, la alcaldesa dialogó con los vecinos sobre la importancia de mantener limpios los patios y espacios alrededor de sus viviendas, además de invitar a las familias a acercar a sus mascotas para recibir atención como parte de las acciones preventivas contra garrapatas.

Durante estas actividades, la edil estuvo acompañada por el director de Salud Pública Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, quien compartió con los vecinos recomendaciones para el cuidado y la prevención de riesgos sanitarios. En la jornada también participaron personal de la estrategia Mejora y de Salud Municipal.

Como parte de las acciones, el personal de Servicios Primarios realizó labores de recolección de basura y cacharros retirados por las familias, contribuyendo a mantener despejados y limpios los espacios públicos. Durante la visita, vecinos de Rieles del Valle plantearon a la alcaldesa las necesidades del sector y reconocieron que el recorrido permitió atender directamente las necesidades de la colonia.

Sari Pérez señaló que la prevención requiere de la participación de todas y todos: "Queremos estar cerca de las familias y trabajar junto con ellas para prevenir cualquier riesgo que pudiera afectarles. Si mantenemos nuestros patios limpios, retiramos cacharros y atendemos a nuestras mascotas, estamos ayudando a cuidar a nuestra comunidad", señaló.

El gobierno municipal continuará realizando acciones de limpieza, prevención y atención sanitaria en las colonias de Frontera, trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para responder a las necesidades de las familias.